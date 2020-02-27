Перебои в подаче электроэнергии создали проблемы в работе метрополитена

Проблема с электроснабжением в Баку сегодня привела к сбою движения поездов Бакинского метрополитена.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, электроснабжение на всех линиях метрополитена сейчас восстановлено: «Движение на станциях «Халглар достлугу», «Ахмедлы» и «Ази Асланов» было прекращено из-за сбоя в подаче электроэнергии. В туннелях поездов не было, все они были доставлены на станции».

Отметим, что перебои в подаче электроэнергии в столице произошли из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи, снабжающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов.

Об этом сообщил начальник центра по связям с общественностью и медиа «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, в результате оперативных действий персонала электроснабжение было восстановлено.