Пентагон заподозрил Россию в атаках при помощи «направленной энергии»

Пентагон заявил, что против американских войск была применена атака с использованием технологии «направленной энергии», в конгрессе заподозрили Россию в атаке. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники.

В Пентагоне отмечают, что официально заявить о чьей-то причастности сложно в связи с тем, что симптомы якобы от этих атак могут появится и по другим причинам. При этом доказательств о возможной причастности России газета не приводит.

По словам бывших сотрудников, работающих в сфере нацбезопасности, Пентагон с 2020 года расследует подобные инциденты, в том числе против своих военных по всему миру. Тогда же ведомство впервые сообщило основной группе конгрессменов о своем расследовании.

По словам одного из конгрессменов, в докладе Пентагона говорилось, что в результате атак пострадали американские военнослужащие в Сирии. Так, осенью прошлого года у нескольких военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. (gazeta.ru)