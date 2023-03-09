Минобороны США заблокировало передачу Международному уголовному суду (МУС) в Гааге доказательств военных преступлений России в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники среди действующих и бывших американских чиновников.

По их словам, представители военного ведомства выступают против помощи суду в расследовании дел в отношении россиян, поскольку опасаются, что это создаст прецедент, который поможет суду привлечь к ответственности американцев.

Представители администрации президента, Госдепа, Минюста и спецслужб не согласны с позицией Пентагона и выступают за передачу материалов суду. Президенту Джо Байдену предстоит найти выход из возникшего тупика, говорят собеседники NYT.

Среди имеющихся доказательств военных преступлений России в Украине у США есть данные о решении российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похитить тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

Расследованием преступлений России в Украине занимается главный прокурор МУС Карим Хан. В декабре Конгресс США изменил юридические ограничения на американскую помощь Гаагскому суду, разрешив Вашингтону помогать в расследованиях, связанных с войной в Украине, а также содействовать в судебном преследовании лиц, ответственных за военные преступления.

Россия, как и США, не подписывала Римский статут, учредивший МУС как постоянно действующий орган, наделенный полномочиями рассматривать обвинения в военных преступлениях, а также преступлениях против человечности и геноциде. До войны в Украине США придерживались позиции, что граждане стран, не участвующих в этом договоре, в том числе и Россия, не должны быть подсудны МУС.

Одновременно с этим страны ЕС обсуждают возможность создать спецтрибунал для расследования действий России в Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, орган должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. В декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что дискуссия в ЕС по этому вопросу продолжается. (moscowtimes.ru)