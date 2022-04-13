Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину.

Как передает УНИАН, об этом пишет CNN со ссылкой на слова представителя Минобороны и представителя сферы вооружения.

На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

Засекреченное обсуждение будет включать предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, которые имеют ключевое значение для помощи министерству обороны Украины и союзникам США, сказал представитель Пентагона.

По словам чиновника, подрядчикам сообщили, что основное внимание на ней уделят «способности отрасли» поддержать Украину, если война затянется на несколько лет.