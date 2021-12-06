Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в воскресенье прибыл в румынский порт Констанца в рамках «запланированного визита». Об этом сообщается в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Это второй заход корабля в порт с момента его прибытия в Черное море 25 ноября. До этого — 26-28 ноября — корабль посетил Варну в Болгарии. Находясь в Черном море, Arleigh Burke проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

25 ноября Шестой флот ВМС США в своем заявлении сообщил, что эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море «в рамках обычного патрулирования». Как утверждают в ВМС США, «союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе» для обеспечения безопасности и стабильности, а также для «наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости».(ТАСС)