Пентагон опроверг сообщения о прекращении работы с командой Байдена

Пентагон опроверг информацию о том, что остановил работу с командой избранного президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера, сообщает Газета.Ру.

В министерстве заявили, что продолжат предоставлять всю необходимую поддержку команде инспекции ведомства, «чтобы страна и граждане оставались в безопасности».

Там также рассказали, что Пентагон согласовал 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками минобороны, 161 запрос информации, а также раскрыл тысячи страниц непубличных и секретных документов.

«Ни разу министерство не отменяло беседу или отказывало в этом», — заявил Миллер.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон прекратил взаимодействие с представителями избранного президента США Джо Байдена по указанию Миллера.