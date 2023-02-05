В США изучили «представляющее ценность оборудование» на сбитом китайском аэростате, который считают разведывательным. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность», — сказал представитель американского министерства обороны.

В Пентагоне уверены, что аэростат собирал разведывательные данные и официальные заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, не соответствуют действительности.