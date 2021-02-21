Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп

Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после истечения его президентского срока, сообщает в воскресенье телеканала Fox News со ссылкой на источники.
Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался.
Мероприятие пройдет в Орландо 28 февраля. По информации издания The Hill, Трамп выступит в последний день конференции. Как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения, а также выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена.