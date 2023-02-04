Пенитенциарная служба Грузии приняла решение об отводе всех оставшихся свидетелей по делу об отсрочке или отмене приговора Михаилу Саакашвили, а значит, судебное рассмотрение завершится быстрее.

Сторона Саакашвили, которая на основании заключения центра «Эмпатия» требует освобождения экс-президента по причине состояния здоровья, уже закончила опрос представленных ею свидетелей. Сегодня начался опрос свидетелей оппонентов защиты Саакашвили — представителей Пенитенциарной службы.

После опроса экспертов Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, представитель Пенитенциарной службы заявил, что других свидетелей (представителей конвоя и т.д.) опрашивать не будут.

Это означает, что сторонам остается представить свое слово, после чего судья Гиорги Аревадзе отправится для принятия решения. Это произойдет в понедельник, 6 февраля, в 17:00 часов.

Тем временем Freedom House выступила с заявлением, где отметила, что правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили.

Мы обеспокоены недавними сообщениями о находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и его фотографиями, — пишет американская неправительственная организация Freedom House в Twitter.

«Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока он находится в заключении, и мы призываем их оказать незамедлительную и полную медицинскую помощь», — отмечается в заявлении организации. (apsny.ge)