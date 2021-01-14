Пелоси подписала обвинительное заключение по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, передает CNN.

Она отметила, что в среду, 13 января, Палата представителей «продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США».

По словам Пелоси, Трамп представляет «явную и реальную опасность» для страны, а парламентарии обещали защищать ее конституцию.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат. (Газета.Ру)