Пеле: Продолжаю бороться за жизнь

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу Пеле рассказал о состоянии своего здоровья..

По его словам, непростая борьба за жизнь только начинается.

«Я в порядке. Стараюсь с достоинством принимать те физические ограничения, которые стали причиной ухудшения моего здоровья. Я ничего не боюсь и полон решимости в том, что делаю», — заявил Пеле.

За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. Сейчас бразилец практически не может ходить (BBC).

| 2020-02-15T12:33:43+00:00 15 февраля 2020, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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