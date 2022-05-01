Российская пропаганда продолжает смешить цивилизованный мир «сюжетами с передовой». Рупор Кремля Семен Пегов решил создать экшн, сняв видео под залпы.

Очевидно, пропагандист для своего сюжета вырезал необходимый фрагмент видео, однако его оригинал слили.

На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом «поехали» и характерным жестом. После этого он начинает стендап «с передовой», рассказывая о воздушных боях и «уничтожении украинских беспилотников».

Вызывает также улыбку как российские солдаты зенитной установкой, принятой на вооружение советской армии еще в 1960 году, т.е. 62 года назад, установленной в кузове «КАМАЗА», пытаются (вернее имитируют эту попытку) сбить современный беспилотник. (unian.net)