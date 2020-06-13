Пассажирам отмененных рейсов Баку-Нахчыван-Баку вернут деньги

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, данные пассажиры могут бесплатно обменять отмененные билеты на новые даты рейсов с 7 июля включительно.

В случае отказа от выполнения рейса деньги за билет этим пассажирам будут возвращены в полном объеме.

Деньги за старые билеты Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку пассажиры могут получить, обратившись в специальный офис авиакомпании по адресу ул. Низами, 126А.

Для оформления нового билета этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected] или по телефонам +99412 4934004, 99412 4937121, +99412 5988880.

Напомним, что с 18 июня AZAL возобновляет рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Полеты будут совершаться дважды в неделю — по вторникам и четвергам.