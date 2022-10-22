Глава иранского МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан от имени президента ИРИ Ибрагима Раиси пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран, передают армянские СМИ.

В пресс-служба премьера Армении напомнили о встрече Раиси и Пашиняна в Нью-Йорке, отметив, что он была продуктивной в плане договоренностей.

«Господин Раиси попросил передать и еще раз подчеркнуть, что приглашает вас посетить Тегеран», — сказал Абдоллахиан.

Он отметил, что Иран придает важность отношениям с соседями, в частности, с Арменией.

Иранская делегация посетила Армению, для того, чтобы с главой МИД РА Араратом Мирзояном определить совместные дорожные карты.

В свою очередь премьер Армении поздравил с открытием консульства в Капане. Этот шаг, по его мнению, подтверждает намерения Армении и Ирана развивать отношения.

«Конечно, двусторонняя повестка очень богата, но считаю, мы должны рассматривать их в рамках более долговременного планирования. Сейчас, понятно, мы сконцентрированы и вынуждены заниматься решением ежедневных вопросов. С другой стороны, уверен, что долгосрочная перспектива поможет выработать более практичный подход», — сказал Пашинян.

Армянский премьер выразил удовлетворение в связи с тем, что диалог с Раиси последовательно развивается в русле именно этой логики.

Собеседники обсудили двусторонние вопросы, коснулись экономического сотрудничества. Также обменялись мнениями о региональной ситуации и ситуации с безопасностью.

Премьер отметил важность четких оценок иранской стороны и тесное сотрудничество в сложившейся ситуации.