Пашинян закрывает российские телеканалы в Армении: реакция посольства РФ в Ереване

Посольство России в Армении прокомментировало ситуацию, складывающуюся в информпространстве страны и вокруг принятого в первом чтении законопроекта «Об аудиовизуальных медиа».

Как отмечается в заявлении дипмиссии, размещенном в Facebook-е, в данном случае речь идет об обсуждении законодательного акта, нацеленного на модернизацию правовой базы функционирования аудиовизуальных СМИ в Армении посредством, по сути, замены закона «О телевидении и радио».

«Данный вопрос является внутренним делом Армении как суверенного государства. Вместе с тем, новый закон прямо скажется на судьбе вещания в Республике российских телеканалов. Разумеется, мы внимательно следим за процессом его рассмотрения», — подчеркнули в посольстве.

Армянский парламент 18 июня принял в первом чтении пакет законопроектов «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О лицензировании», который должен полностью заменить действующий закон «О телевидении и радио». Законодательной инициативой, в частности, предполагается исключение иностранных вещателей из общественного мультиплекса Армении.

Также предполагается переход на армянский язык независимо от формы собственности телеканалов, внесено требование, чтобы аудиовизуальные программы на других языках были дублированы, озвучены или транслировались с субтитрами.

В заявлении российского посольства отмечается, что принятие закона приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства, ведь в новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора.

«То есть предстоит договариваться о новых «правилах игры», которые, видимо, будет предлагать армянская сторона. Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждем ответ армянских партнеров», — заявили в посольстве.

В заявлении отмечается, что одним из важных аспектов дискуссии является так называемая «языковая» безопасность, чем и обусловлено содержащееся в законопроекте требование об обязательном «сопровождении» иноязычного медиа-продукта дубляжом или же субтитрами на армянском языке.

«Опять же по факту речь идет главным образом о русскоязычных программах. Не секрет, что еще с ранней стадии становления независимого армянского государства русский язык с формальной точки зрения утратил какой-либо особый статус. Новые требования по сути продолжают этот процесс», — указали в посольстве, подчеркнув, что де-факто русский язык продолжает до сегодняшнего дня играть в Армении бóльшую роль, нежели просто иностранный язык.

«Значительная часть армянских граждан непосредственно связана с Россией – кто-то там работает, у кого-то — живут родственники, которых они часто навещают и т.д. Наши страны объединяет членство в Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности», — отметили в российской дипмиссии.

В посольстве напомнили нашумевшую ситуацию с признанием в России армянских водительских удостоверений, для чего было необходимо обеспечение официального статуса русского языка в Армении.

«Однако, несмотря на отсутствие (статуса), понимая важность урегулирования данного вопроса для многих армянских граждан, российской стороной проявляется конструктивный настрой и выражается готовность совместными усилиями в рамках ЕАЭС найти приемлемое решение этого сложного, комплексного вопроса с учетом особых связей между нашими странами», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что согласно отчету о деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио РА, транслируемые в Армении «Первый канал», «РТР Планета» и «Россия. Культура» имеют достаточно солидную и устоявшуюся аудиторию.

«Учитывая новые законодательные требования, невольно возникает вопрос доступности кабельных пакетов. Если человек посчитает, что набор каналов общественного мультиплекса не удовлетворяет его информационные потребности, то будет вынужден сделать выбор в пользу кабельного телевидения. Однако, согласитесь, что в Армении сегодня не каждый может себе это позволить», — указывается в документе.

Касательно упреков относительно контента передач на российских телеканалах отмечается, что это в бóльшей степени вопрос предпочтений.

«В целом же, любое СМИ, в том числе и телеканалы, представляют одну или несколько точек зрения, с которыми зритель вправе согласиться или не согласиться. Можно даже их оспорить, ведь как известно – в споре рождается истина», — полагают в российском посольстве, подчеркнув, что указанные размышления не претендуют на вмешательство в законодательный процесс.

«Армянские парламентарии будут голосовать, исходя из собственного понимания интересов своего государства и народа. Россия, безусловно, будет уважать любые решения на этот счет», — подчеркивается в заявлении.

В то же время в посольстве РФ выразили надежду, что изложенные соображения дополнят общую картину ведущихся дискуссий, тем более, что новый закон определенно окажет существенное влияние на информационную политику, которая является значимой частью общего комплекса отношений между двумя странами и народами.