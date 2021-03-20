Пашинян: Пусть никто не думает, что я сбегу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на призыв бывшего президента страны Левона Тер-Петросяна заявил, что не собирается никуда уезжать, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

«Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения», — заявил Пашинян

Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, Пашинян отметил, что «в стране есть люди и силы, желающие кровопролития» . «Они хотят, чтобы на улицах Еревана пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью… Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие», — заявил он.

Ранее Пашинян назвал дату досрочных выборов в Армении.