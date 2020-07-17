Пашинян против Путина: армяне отплатили Москве за реакцию ОДКБ

На фоне военной эскалации на армяно-азербайджанской границе власти Армении совершили открытый демарш против России. Так, парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект «Об аудиовизуальных медиа».

Рассматриваемый на протяжении последнего года законопроект получил большую огласку из-за того, что предлагает урегулировать вещание иноязычных телеканалов в Армении. Одни общественные круги утверждали, что армянский эфир необходимо очистить от влияния иностранных держав, другие заявляли, что в Армении хотят запретить телепередачи на русском языке.

Примечательно, что еще в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что выступает против ограничения в стране вещания российских телеканалов. «Никто не собирается ущемлять чье-либо право на выражение мнения. Но вместе с тем любая телекомпания и любое государство должны четко осознавать, что есть некоторые грани корректности. И эти грани нужно соблюдать», — прокомментировал тогда Никол Пашинян свое видение ситуации.

Вначале текущего года глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян сделал резонансное заявление о том, что иностранные каналы должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении исходя из соображений информационной и языковой безопасности. На это заявление сразу же последовала реакция властей – секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что вопросы, связанные с телевидением и радио, не представляют угрозы национальной безопасности Армении.

К слову, данная тема была в центре внимания посольства России в Армении, которое проводило диалог с властями по этому вопросу. По мнению диппредставительства, в Армении по традиции наличествует большая русскоязычная аудитория, которая проявляет интерес к российским телеканалам.

А сейчас мы стали наблюдателями того, что инициируемый правящим блоком «Мой шаг» законопроект «Об аудиовизуальных медиа» был принят большинством голосов. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы предполагать, что за этим шагом кроется открытое недовольство Армении тем, что ОДКБ заняло нейтральную позицию в военной эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Под удар попало в основном русскоязычное телевещание. В стране были доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке. По мнению команды Пашиняна, пророссийская позиция многих жителей страны является результатом интенсивной и эффективной российской пропаганды. Кремлевская пропаганда также эффективно навязывала местной аудитории антиевропейскую и антизападную направленность.

Теперь, лишив Россию возможности влиять на армянского зрителя посредством своей пропаганды, власти Армении смогут усилить прозападную агитацию. Однако здесь мы вправе задаться вопросом – неужели Пашинян не понимает сложившуюся ситуацию до конца? Ведь он не находится в том положении, чтобы шантажировать или игнорировать Москву. У Кремля есть большой спектр возможностей наказать своего холопа. К примеру, один из этих сценариев может разворачиваться в наши дни на армяно-азербайджанской границе…