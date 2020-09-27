Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении.