В минувшее воскресенье, 2 октября, в Армении отмечали День национальных меньшинств. Эта дата была учреждена правительством Армении в прошлом году и отмечается в первое воскресенье октября.

По поэтому случаю премьер-министр Никол Пашинян выступил с поздравительным посланием. В тексте поздравления отмечается, что национальные меньшинства как фрагмент мировой семьи наций являются неотъемлемой частью населения Армении, своей уникальностью обогащая страну.

По словам Пашиняна, учредив этот праздник, власти Армении хотят привлечь внимание общества к теме самобытности меньшинств, проживающих бок о бок с остальными, на их проблемы, а также предложить решения. Он заверил, что государство никогда не прекратит эту поддержку.

Как уже отмечалось, День национальных меньшинств в Армении отмечается уже во второй раз. Еще в прошлом году накануне учреждения этой даты Армению сотряс скандал, связанный с очередным фактом осквернения памятника в память жертв Холокоста и мемориального камня, установленного на аллее дружбы Армении и Израиля.

Международные социологические исследования в последние годы фиксировали довольно высокий уровень распространения антисемитизма в армянском обществе. Согласно опросу Pew Research Center от 2018 года, в Армении 32 процента респондентов отмечали, что не хотели бы иметь евреев своими соседями. Это – самый высокий показатель среди 18 государств, в которых проводилось исследование. Несколькими годами раньше Антидиффамационная лига в своем всемирном опросе также зафиксировала относительно высокий уровень распространения антисемитских настроений в Армении. Условная доля антисемитов в обществе, которую определили эксперты Антидиффамационной лиги, составила в этой стране 58 процентов.

Эта ситуация заметно ухудшилась после разгрома вооруженных сил Армении в ходе 44-дневной войны 2020 года. Высокотехнологическое оружие, поставляемое Израилем Азербайджану, многие армяне сочли одной из основных причин своего поражения в войне. Соответственно это обстоятельство создало благоприятный эмоциональный фон для всплеска антисемитизма в Армении. В результате 12 февраля 2021 года в Ереване осквернили мемориал памяти жертв Холокоста. За последние месяцы – это было в третий раз.

Следует отметить, что подобное поведение демонстрируется не только в отношении евреев. В Армении до сих пор продолжается суд над председателем общественной организации «Езидский центр по правам человека» Сашиком Султаняном.

Правозащитнику предъявлено обвинение по статье 226 УК Армении (Разжигание национальной, расовой, религиозной вражды). В его интервью, опубликованном в мае 2020 года действующему в Ираке сайту yezidinews.com о нарушениях прав езидов, нашли разжигание национальной вражды. В ходе судопроизводства, которое длится уже 9 месяцев, прокурор все еще не предъявил ни одного доказательства того, что, говоря о дискриминации езидов в Армении, Султанян разжег межнациональную вражду.

В октябре прошлого года представители езидской общины Армении организовали сбор подписей в защиту правозащитника Сашика Султаняна. Подписавшиеся под текстом обращения выразили несогласие и возмущение по поводу уголовного преследования в отношении правозащитника.

Ситуации с Султаняном в своих заявлениях коснулись специальные докладчики ООН по вопросам нацменьшинств, свободы слова, правозащитников, а также международные правозащитные организации Freedom House, Human Rights Watch, Frontline Defenders, которые призвали власти Армении прекратить необоснованное уголовное преследование в отношении правозащитника.

Действующие в Армении правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что подобным прецедентом местные власти мешают публичному заявлению со стороны представителей национальных или этнических меньшинств или иных лиц о проблемах, затрагивающих дискриминацию или права меньшинств.

К слову, подобные факты были зафиксированы по отношению к ассирийской общине Армении. Так, осенью прошлого года ассирийцы протестовали против укрупнения сельских общин. В результате решения властей укрупнить сельские общины населенное преимущественно ассирийцами село Димитров было решено упразднить. Жители села вышли на пикет перед зданием парламента. Они ссылались на то, что в законодательстве Армении зафиксировано, что процесс укрупнения общин не должен затрагивать села, где компактно проживают представители нацменьшинств. По их мнению, после укрупнения села попросту перестанут быть ассирийскими, поскольку будут поглощены более крупными армянскими. Однако выслушивать участников пикета никто не стал.

В том же селе Димитров армяне пытаются присвоить у ассирийцев местную церковь, несмотря на наличие исторических документов, свидетельствующих о принадлежности культового сооружения ассирийской общине.

Подобное отношение к национальным меньшинствам в Армении неудивительно. Ведь в этой стране приспешнику немецких нацистов Гарегину Нжде ставят памятник, его именем называют проспекты и улицы. Разработанная Нжде идеология цехакронизма, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация, вне чего он не может полноценно существовать, воспитывает поколения армян в духе ненависти к иным народам. По существу, нетерпимость к иным нациям в Армении стала такой же составной частью армянского националистического сознания, как тюркофобия и исламофобия.

При этом, Армения остается одной из самых мононациональных государств в Европе, где нацменьшинства составляют не более 2 процентов от общего населения страны. Вот только как при подобной ситуации национальные меньшинства могут быть неотъемлемой частью населения Армении, да еще и своей уникальностью обогащать страну?