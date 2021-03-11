Пашинян повторно направил Саркисяну представление о назначении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба Вооруженных сил республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Премьер-министр повторно и с обоснованиями направил президенту предложение о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генштаба», — заявили в пресс-службе.

Ранее Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать приказ то назначении нового начальника Генштаба ВС страны.

| 2021-03-11T19:33:49+04:00 11 марта 2021, 20:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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