Пашинян повторно направил Саркисяну представление о назначении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба Вооруженных сил республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Премьер-министр повторно и с обоснованиями направил президенту предложение о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генштаба», — заявили в пресс-службе.

Ранее Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать приказ то назначении нового начальника Генштаба ВС страны.