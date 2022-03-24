В преддверии своего визита в Москву, запланированного на начало апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян ужесточает риторику в адрес Азербайджана. Так, на заседании правительства Пашинян заявил о том, что «Азербайджан хочет завершить этническую чистку в Арцахе».

Коснувшись отключения подачи газа в Ханкенди, Пашинян заявил, что это «произошло в результате вмешательства Азербайджана». Он отметил, что «Баку установил вентиль на отремонтированном газопроводе и перекрыл его, тем самым доказав, что именно азербайджанская сторона организовала там взрыв в начале марта». Армянский премьер также обратил внимание на то обстоятельство, что «газоснабжение было прервано в период неблагоприятных погодных условий и низкой температуры».

Во всей этой истории Пашиняну впору задаться вопросом — почему же Азербайджан ждал окончания зимы, чтобы «взорвать» газопровод? Не логичнее было бы это сделать в момент наступления холодов в декабре?

Примечательно, что Пашинян в ситуации с прекращением газоснабжения в Ханкенди молчал до последнего. До него об этом говорили представители карабахских сепаратистов и армянская оппозиция, обрабатывая общественном мнение. Теперь виноватым в этой ситуации выставляется Азербайджан, хотя и несведущему ясно, что погодные условия затрудняют основательный ремонт газопровода.

Пашинян даже дооговорился до того, что «Азербайджан своими действиями создает для международного сообщества этот инцидент – хорошее описание карабахской проблемы». В этом собственно и заключалась вся его интрига — выставить Азербайджан «виноватой стороной». К слову, за день до выступления Пашиняна спикер Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано в своем микроблоге в Twitter отметил, что ЕС выражает обеспокоенность по поводу отключения подачи газа в Ханкенди и призвал к его возобновлению.

Осмелевший от такой поддержки Пашинян заявил, что «действия Азербайджана позволят мировому сообществу понять суть карабахской проблемы». «Это доказывает политику Азербайджана в отношении армян Карабаха – сделать их жизнь на своей же родине невозможной», — заявил он.

По мнению Пашиняна, факт, что в «Карабахе сейчас проживает около 117 тысяч людей, Азербайджан считает своим поражением». Армянскому премьеру, прежде чем ляпнуть подобное, все же необходимо согласовывать цифры с МИД. Пару дней назад в своем заявлении по поводу газоснабжения Ханкенди МИД Армении говорил о «120-тысячном» населении этого города. Теперь Пашинян утверждает, что население Ханкенди составляет «117 тысяч» человек. А что же случилось с тремя тысячами армян? Неужели они замерзли от холода!?

Под конец своей речи Пашинян вспомнил, что проводимая им политика направлена на открытие «эпохи мира» в регионе. В таком случае, почему же власти Армении игнорируют пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись самого Пашиняна?

Этот документ подразумевает вывод остатков ВС Армении из Ханкенди и разоружение отрядов карабахских сепаратистов параллельно с развертыванием российского миротворческого контингента в Карабахе. Помимо этого, Армения до сих пор противится открытию Зангезурского транспортного коридора. Но у Пашиняна хватает наглости заявлять о том, что «Азербайджан своими провокациями пытается подтолкнуть Армению к новой войне».

Подписание в марте текущего года между Азербайджаном и Ираном меморандума, основной целью которого является создание нового железнодорожного и автомобильного сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана. По существу, этот маршрут дублирует Зангезурский коридор. Тем самым у Азербайджана отпадает необходимость в открытии Зангезурского коридора и появляется прекрасная возможность для закрытия Лачинского коридора.

В ходе апрельского визита в Москву армянскому премьеру придется держать ответ за невыполнение пунктов документа, под которым стоит и подпись президента России. Посмотрим, как «доводы» Пашиняна обернутся против него в стенах Кремля…