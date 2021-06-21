Политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, с завтрашнего дня можно приступить к нормальной работе. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге, посвященном победе на внеочередных выборах в парламент страны.

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку стране диктатуры закона», — заявил Пашинян.

Он отметил, что внеочередные парламентские выборы в Армении, по оценкам местных и международных наблюдателей, соответствовали всем стандартам и были законными.

Пашинян призвал все политические силы прекратить брань и новую политическую страницу открыть с объединения.

И.о. премьер-министра заявил, что начинает политические консультации со всеми силами, которые настроены на диалог.

«Завтра утром я начинаю политические консультации с темы политическими силами, которые участвовали в выборах и готовы к конструктивному диалогу», — подытожил политик. (ТАСС)