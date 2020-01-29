Пашинян и желание овладеть Карабахом

Как известно, недавно была определена дата незаконных выборов нового главы оккупационного режима Нагорного Карабаха. Они состоятся одновременно со столь же нелегитимными «парламентскими выборами в НКР» — 31 марта. И судя по публикациям ереванских СМИ, в Армении уже идут обсуждения наиболее вероятных претендентов на кресло «президента НКР».

Среди кандидатов есть сторонники и представители как прежней, так и нынешней власти в Ереване. И если в провинциях самой Армении премьер-министр Никол Пашинян сумел худо-бедно расставить руководителями низовых структур исполнительной власти людей из своей команды, то с оккупированными землями Азербайджана не все так просто.

Тамошние сепаратистские верхи, конечно, не забывают, как Пашинян повел себя с их земляками, лидерами карабахского клана в Армении – экс-президентами Кочаряном и Саргсяном. И как раз это обстоятельство способно придать остроты грядущим «выборам». Без влияния на «НКР» Пашинян не может считаться лидером всех армян, это понимают все, и поэтому он наверняка использует все имеющиеся у него возможности для того, чтобы в Ханкенди (Степанакерте) воцарился какой-нибудь послушный ему сепаратист.

Но ведь и у карабахского клана потенциала не меньше даже в Ереване, не говоря уж об НК. Да и Москва, по всем признакам, больше симпатизирует прежним партнерам, чем Пашиняну, который помимо наездов на вассалов Кремля, отличился еще и попытками наладить более тесные отношения с Западом. Так что, еще большой вопрос, согласится ли руководство России доверить захваченные азербайджанские территории столь несимпатичному им Пашиняну. Это значит, что ситуация может быть чревата эксцессами в ходе «выборов президента» в НК, в том числе и вооруженными.

Например, на днях Пашинян публично выразил недовольство тем, что на власть в НК претендуют и ставленники прежней власти. Но — связанный с «бывшими властями» кандидат не сможет стать «президентом Арцаха» — спецслужбы не позволят, заявил он 25 января на ежегодной большой пресс-конференции.

Пашинян обвинил своих политических противников в намерении задействовать манипуляции для того, чтобы «сделать президентом Арцаха отвергнутого всеми человека».

Он заверил аудиторию, что правительства республик и спецслужбы не позволят «бывшим властям» реализовать план, который глава кабмина назвал «их последним шансом».

«Это у них не получится, так как для руководителей и правительства Армении и Арцаха этот сценарий ясен, понятен он и Службе национальной безопасности», — заявил премьер-министр и включил в число «понимающих» и принимающих его точку зрения весь народ.

Во-первых, интересно прояснить расклад — кто там за кого и каковы их шансы. Уместно отметить, что, как уверяют армянские социологи, уже определились пять фаворитов среди кандидатов в «президенты Арцаха». Наибольшие шансы имеют бывший «госсекретарь НКР» Араик Арутюнян, экс-«секретарь Совбеза Карабаха» Виталий Баласанян, «министр иностранных дел Республики Арцах» Масис Маилян, «спикер Национального Собрания» Ашот Гулян и помощник «президента» Давид Бабаян.

Во-вторых, с чего Пашинян позволяет себе угрозы, говорящие о его возможности вмешиваться в этот процесс? Ведь с другой стороны, он сам кричит, что это «выбор только карабахского народа». И эти его угрозы можно считать манипулированием властью на оккупированных землях Азербайджана. Например, из новостей стало известно, что ЕС вводит поименные санкции против российских чиновников, организовывавших в прошлом году «выборы» в Крыму. Интересно, почему бы им не предпринять то же самое в отношении армянских чиновников? Например, против того же Пашиняна и его спецслужб. Для этого нужно, конечно, дождаться «выборов» в НК, но даже если их вмешательство будет открытым, нет никаких оснований думать, что европейцы поступят по отношению к ним так же, как в случае с Крымом. То есть, вновь двойные стандарты — несмотря даже на усердно заявляемое ЕС признание территориальной целостности Азербайджана.

Сейчас Пашинян предпочитает акцентировать внимание общественности на волеизъявлении армянской общины Карабаха, а также неустанно подчеркивает свое невмешательство в политические процессы самопровозглашенного режима. При этом пытается задавать ориентиры сотрудничества между ним и будущей местной элитой в период предстоящей смены поколений оккупационной власти. К слову, на такие призывы Пашиняна уже откликнулись двое из наиболее вероятных кандидатов на пост «президента Карабаха» — экс-«премьер» Араик Арутюнян и глава «МИД» Масис Маилян.

Значит, это и есть те, на кого поставил премьер-министр Армении.

Скорее всего, Пашинян опасается эскалации напряжения во время предстоящих «выборов», поскольку его позиции в среде правящей верхушки оккупационного режима довольно шаткие. Премьер не может подобно Саргсяну или Кочаряну смело опираться на военную верхушку оккупационного режима.

Да и в Ереване премьеру еще предстоит затяжное судебное разбирательство с лидерами карабахского клана Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, а также набирающее обороты противостояние с председателем Конституционного суда Армении Грайром Товмасяном. Хватит ли сил у армянского премьера справиться еще и с «выборами» в Карабахе, неизвестно.