Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Oб этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Нельзя недооценивать значение договоренности с Азербайджаном. Это важная договоренность, и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую среду в регионе, а также среду безопасности», — сказал армянский премьер.

Пашинян отметил, что с Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки.

Армянский премьер также добавил, что если удастся договориться с Турцией об открытии границ и коммуникаций, то заработает и железная дорога Гюмри – Карс.