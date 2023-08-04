Внутриполитическая ситуация в Армении после завершения 44-дневной войны продолжает оставаться нестабильной. До сих пор власти не решили проблемы послевоенного устройства, вставшие со всей остротой после поражения в войне с Азербайджаном и утраты контроля над оккупированными в 90-е годы прошлого века азербайджанскими территориями.

Утратившему значительную часть поддержки, но пытающемуся подтвердить свою легитимность премьер-министру Николу Пашиняну противостоят бывшие лидеры Армении, движимые идеей реванша и обвиняющие нынешнего руководителя в предательстве интересов страны.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в неспособности адекватно оценивать ситуацию и выстраивать отношения с Россией, однако сама не предлагает готового сценария развития будущего Армении. В свою очередь, Пашинян неустанно заявляет, что в нынешних бедах армянского государства повинны именно бывшие руководители страны.

Противоречивые заявления Пашиняна, говорящего о мире с Азербайджана и одновременно выдвигающего неприемлемые для переговоров условия, не дают основания полагать, что Армения искренне хочет мира в регионе. Провокационные шаги Еревана говорят о желании не допустить утверждения юрисдикции Азербайджана в Ханкенди, реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Таким образом Армения отказывается идти на мир, выдвигая заведомо неприемлемые для этого требования.

Азербайджан предлагает Армении мир, основанный на международно-правовых основах сосуществования государств, на базе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. При этом справедливо требует от Армении выполнения всех обязательств, взятых ею на себя согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Однако Армения обуславливает свое согласие на этот мир с оговорками, которые де-факто посягают на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой, а от этого в свою очередь зависит ее государственность. Подобное поведение нынешних властей Армении, в первую очередь Пашиняна связано с существующей дилеммой в армянском обществе.

Пашинян вынужден, с одной стороны, ублажать иррациональные и деструктивные силы, а с другой пытаться нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Сегодняшняя беда Армении заключается в том, что нынешняя власть не имеет возможности разорвать порочный круг внешней политики, основанной на территориальных претензиях к соседям. Практически Ереван не в состоянии вести созидательную внутреннюю политику в силу идеологических установок армянского общества, которое сводится к тому, что экзистенциальными врагами армян являются турки, к коим в Армении относят также азербайджанцев.

Тем самым априори армянское общество фактически уничтожило свое будущее, выбрав для себя нелепую роль жертвы, которая должна не договариваться с врагами, а уничтожать их. Этот фактор сильно затрудняет вовлечение Армении к добрососедству и региональному сотрудничеству. Даже руководство Армении не находит в себе силы сделать это самостоятельно. К этому Ереван вынуждают нынешние геополитические сдвиги. Но отказ от иллюзий и переосмысление своей роли в регионе – долговременный процесс. Факт сожжения флага Азербайджана во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване под аплодисменты публики наглядно демонстрирует настроения в армянском обществе.

У Армении нет рычагов, которые позволят ей выступать с позиции силы. При этом в армянском обществе после поражения в 44-дневной войне усиленно используется антироссийский фактор, когда в глазах части населения Москва дискредитировала себя как надежный военный союзник Армении.

Команда Пашиняна переложила ответственность за нынешние беды Армении на Россию, готовя население к смене политического вектора в сторону Запада. Мол, раз Россия не помогла Армении в войне против Азербайджана, значит, стоит обратиться за помощью к Западу.

Пашинян даже заявил, что миссия ОДКБ не действует на территории страны, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. По его словам, Армения выйдет из организации, если ОДКБ уйдет из Армении, и страна посчитает организацию недействующей.

И последние заявления Пашиняна, когда он возложил ответственность в сложившейся ситуации вокруг Лачинской дороги на российских миротворцев, вызвали открытое раздражение России, которая в лице официального представителя МИД Марии Захаровой устроила «порку» армянскому премьеру.

Далее давление на Армению продолжилось в лице директора первого департамента стран СНГ МИД России Микаэла Агасандяна, который вновь поднял вопрос о возможности развертывания миссии ОДКБ в Армении. А после директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил о том, что попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Армений в ущерб качеству и должной подготовке обернется новыми конфликтами в будущем.

Иными словами, чувствуя, что Запад форсирует процесс армяно-азербайджанского урегулирования, Россия хотя и не предлагает существенно отличающегося плана урегулирования, но посылает на этой неделе уже третий сигнал Армении.

Это говорит о том, что Пашинян явно заигрался, лавируя между Россией и Западом. А его последнее интервью Euronews подтверждает мысль о том, что власти Армении дистанцируются от мирной повестки и обвиняют как Россию, так и Запад в некомпетентности для посреднической миссии на армяно-азербайджанских переговорах.

Очевидно, что в сложившихся условиях Пашинян будет по мере возможности затягивать переговорный процесс еще на неопределенное время, так и не найдя в себе мужества быть последовательным в вопросе достижения мира с Азербайджаном, обрекая Армению на то, чтобы выбор за нее сделали внешние игроки.