Партия мэров в Украине вступает в борьбу

В Украине появилась новая партия, получившая название Пропозиція (Предложение). В состав этой политической силы вошли мэры следующих городов: Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов; Николаева Александр Сенкевич; Черновцов Алексей Каспрук; Житомира Сергей Сухомлин; Кропивницкого (бывший Кировоград) Андрей Райкович; Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко. Были предположения, что к ним присоединится градоначальник Киева Виталий Кличко, а в переговорах участвовали также представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. В свое время он был мэром Винницы и сохранил в этом городе значительное влияние. Однако столичный мэр предпочел остаться только гостем на презентации новой партии. Ее учредительный съезд назначен на 3 июля.

Хотя в украинской прессе новую политическую силу называют партией мэров, но сами они категорически с этим не согласны.

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью Радио НВ (Новое время), отметил «востребованность в обществе» новой политической силы, которая, по его словам, должна объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных громад (сообществ), а также лидеров общественного мнения и «активных людей». «Этот проект имеет право на существование, так как огромное количество избирателей разочаровались в «прекрасных новых лицах», но при этом те же избиратели не хотят голосовать за новых политиков. По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию».

Политолог Виктор Таран, оценивая перспективы создания такой политической силы, в интервью той же радиостанции заявил, что «на сегодня предпосылки к ее созданию одни из лучших за весь период в истории украинского местного самоуправления».

В наследство от СССР Украине досталась централизованная государственная структура. Уже довольно давно было очевидно, что она в значительной мере себя изжила и децентрализация все больше становилась на повестку дня. С другой стороны, киевская элита всячески сопротивлялась возможной децентрализации из опасения потерять контроль над регионами в том числе и финансовый. Не в последнюю очередь из-за в значительной степени надуманной угрозы сепаратизма.

Начало децентрализации было положено при предыдущей администрации президента Петра Порошенко. Наряду с другими условиями возможной интеграции в Евросоюз и НАТО западные страны настаивали на широких правах регионов по европейским образцам в экономике, культуре, здравоохранении и образовании.

Более того, децентрализация предполагает широкие права не только регионов, но также городов, сел и поселков. В том числе их добровольных объединений или разъединений. Примерно три года назад начался процесс создания Объединенных территориальных Громад. Он предполагал создание объединений, чаще всего сел, поселков и малых городов по принципам экономического, географического или других взаимодействий. Независимо от действующего деления на районы. Интересно, что происходил только процесс объединения, выходов отмечено не было. На сегодняшний день подавляющее большинство сел и поселков уже вошли в ОТГ. Хотя в разных областях это происходит с разной скоростью.

На повестке дня изменение территориального устройства страны, так как районное звено оказывается лишним. Причем районы упраздняются не только в сельской местности, но и в городах.

Наряду с территориальной и административной децентрализацией началась и финансовая. Особенно от нее выигрывают большие города и индустриальные центры. Их бюджеты увеличились иногда в десятки раз, что позитивно сказалось на городском хозяйстве. Также положительные сдвиги отмечены и во многих ОТГ. Особенно в тех, во главе которых оказались инициативные и хорошо подготовленные менеджеры.

И вот на этом финансовая децентрализация остановилась и даже отмечены факты частичного возврата к предыдущему состоянию. Не удивительно, что лидеры городов и регионов ищут политические способы противостоять киевскому централизму. Тем более, что искры все-таки проскакивают.

В мае произошел конфликт между президентом и мэром города Черкассы Анатолием Бондаренко, из-за решения горсовета ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. И это вопреки решению центральных властей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко «привет» от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. В свою очередь мэр Бондаренко заявил, что «Черкассы будут оказывать сопротивление». В Киеве заговорили о местном сепаратизме.

Конфликт видимого продолжения не получил, так как в июне началось ослабление карантина по всей стране, тем не менее политические последствия он будет иметь. Не в последнюю очередь поспешили с презентацией партии Пропозиція.

Осенью текущего года должны пройти местные выборы уже по обновленному территориальному устройству. Если раньше региональные элиты больше ориентировались на Киев и общеукраинские политические партии, в которых они пытались и часто успешно создать лоббистские группы по продвижению, в первую очередь, финансовых интересов. Теперь же региональные элиты решили сами отстаивать свои интересы продвигать процесс децентрализации в полном объеме.

Закон запрещает создавать политические партии по региональному принципу, поэтому Пропозиція создается на уровне всего государства. Однако ее основная цель состоит в защите региональных интересов, в первую очередь, больших городов и индустриальных центров.

Чтобы участвовать как в местных, так и общеукраинских выборах партия должна быть создана не менее, чем за год. В этом смысле создатели организации мэров опоздали, поэтому использовали формально давно зарегистрированную партию Новая Европейская Украина. Ее перерегистрировали и дали новое название. Часто используемый прием, когда партия создается незадолго до выборов.

Создатели партии Пропозиція категорически отвергают обвинения в сепаратизме. Так мэр Дьяченко заявил, что именно Каховка первой стала на защиту от российской агрессии в момент аннексии соседнего Крыма. Филатов же сказал, что «Мы — партия местного самоуправления, партия магдебургского права».

Отметим, что магдебургское право (Magdeburger Recht) — одна из наиболее известных систем городского права, сложившаяся в XIII веке в Магдебурге, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права и общественно-политическая жизнь горожан регулировались собственной системой юридических норм.

Политическая борьба в Украине по мере приближения местных выборов будет обостряться. В ней смешиваются и пересекаются интересы как киевских, так и региональных элит, которые все настойчивей будут требовать финансовой и административной самостоятельности.

Так или иначе, но такая реформа давно назрела и затягивание с ее окончательным внедрением как раз и провоцирует региональный сепаратизм, в который обязательно вмешается Россия.

Киевским элитам следует понять, что экономические и финансово самостоятельные регионы есть самая надежная защита от сепаратизма и российских поползновений. Надо четко размежевать полномочия центра и на местах. Провести новое территориальное устройство страны и наконец, полностью покончить с советским прошлым.

Это большая проблема, но без ее решения невозможно реформирование Украины и превращения ее в европейское государство. Не на словах, а на деле.