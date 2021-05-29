Парламенты Мексики, Колумбии и Перу приняли поздравительные заявления по случаю 103-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в документе распространенном от имени мексикано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в палате депутатов поздравляют азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики, желают мира и процветания. Также выражается надежда на углубление отношений между двумя странами в ближайшие годы.

В поздравительном заявлении, принятом Законодательным собранием по инициативе председателя группы перуано-азербайджанской дружбы в Конгрессе Перу Гильермо Алиага Паксареса и постоянной комиссией сената Колумбии по иностранным делам и колумбийско-азербайджанской межпарламентской группой дружбы, за подписью первого вице-спикера Сената говорится, что Азербайджанская Демократическая Республика, основанная 103 года назад на демократических принципах и ценностях, является первой демократической, светской и парламентской республикой на мусульманском Востоке и признана другими демократическими странами, предоставляя всем своим гражданам равные права без расы и этнической принадлежности, религии или пола.