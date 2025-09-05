Перу заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном.

Как сообщает # со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Перу Эльмер Шиалер Сальседо в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находившимся с визитом в этой стране 3-4 сентября.

«В ходе встречи глава МИД Перу выразил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном и заявил, что первые политические консультации придадут импульс расширению связей в различных сферах», — говорится в информации.

Отметим, что 4 сентября в Лиме состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Перу.