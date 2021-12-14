«В проекте видны стремления к бюрократизации журналистики».

Как передает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта «О медиа» сказал депутат Эркин Гадирли.

Он отметил, что не сможет проголосовать за данный законопроект. По его словам, есть вопрос в связи с распространением информации во время предварительного следствия в ходе расследования преступления: «В то время как распространенная в СМИ новость является причиной для возбуждения уголовного дела, пресса должна получать у участвующих в процессе лиц разрешение на распространение данной новости. Зачем это нужно? В законе адвокат не упоминается в качестве лица, участвующего в процессе. И полученную от адвоката информацию журналист не должен распространять? Эти положения ограничивают работу медиа. В переходных положениях пишется о том, что данный закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Откуда такая уверенность?».

По его словам, согласно Конституции, у Президента есть 56 дней на утверждение документа: «Может глава государства этот закон подпишет и утвердит в последний день?».