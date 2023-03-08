Парламент Румынии одобрил декларацию о готовности принять участие в восстановлении Украины после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, на совместном заседании Сената и Палаты депутатов румынский парламент принял декларацию о поддержке Украины. Уточняется, что 285 парламентариев проголосовали «за», пять высказались «против» и двое воздержались.

Согласно тексту декларации, парламент поддерживает необходимость существенного участия Румынии в будущих усилиях по постконфликтному восстановлению Украины, а также усиление поддержки ее гражданскому населению.

Кроме того, члены парламента Румынии отметили важность поддержки процесса присоединения Украины к Евросоюзу.