Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пока не определился относительно своего участия в чемпионате мира 2026 года. Комментарий игрока приводит телеканал ESPN Argentina.

«Мы квалифицировались туда, но я иду от матча к матчу, — ответил Месси на вопрос об участии в чемпионате мира-2026. — Я должен быть честен с самим собой. Если у меня что-то пойдет не так, я бы предпочел, чтобы меня не было там. Девять месяцев — это много. Мы заканчиваем сезон в конце года, после этого буду анализировать, как я себя чувствую».

«Это не то, чего я жду или что мне нравится, но время идет. Прошло уже много лет. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не так хорошо. У меня нет принятого решения [об участии в чемпионате мира]. Я взволнован и полон желания, но я иду шаг за шагом», — заключил футболист.