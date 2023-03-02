Парламент Молдовы принял в четверг декларацию, которая осуждает военную операцию России в Украине. Документ был одобрен депутатами от правящей проевропейской Партии действия и солидарности.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Фракция партии «Шор» бойкотировали это заседание, Блок коммунистов и социалистов предложил разработать совместную декларацию, но, получив отказ, его депутаты также покинули заседание.

«Парламент Республики Молдова признает, что Российская Федерация с февраля 2014 года ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года усилилась полномасштабным вторжением на территорию Украины», — сказано в документе, который зачитал депутат Оазу Нантой.

В нем подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Депутаты назвали незаконным присоединение к России Запорожской и Херсонской областей, а также «ДНР» и «ЛНР». Молдова подтверждает готовность продолжать гуманитарную и другую помощь беженцам из Украины, содействовать транзиту товаров в страну. Кроме того, молдавские парламентарии выразили поддержку плану урегулирования конфликта президента Украины Владимира Зеленского.