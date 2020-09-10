Парламент Литвы назвал Тихановскую избранным президентом Беларуси

Сейм (Парламент) Литвы в четверг принял резолюцию, где говорится, что экс-кандидата на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская является «избранным президентом республики».

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую – лидера, избранного белорусским народом – и созданный по ее инициативе представительный орган народа – Координационный совет – в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», – цитирует текст резолюции РИА «Новости».

Авторы документа призывают расценивать действия президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как «аннексию страны». Отмечается также, что подписание новых международных договоров с Россией «ограничивают суверенитет белорусского народа».