Сейм Латвии на внеочередном заседании 28 февраля проголосовал за внесение поправок в закон о национальной безопасности, которые разрешают гражданам Латвии воевать за Украину в качестве добровольцев. Об этом сообщает Delfi.

Изменения в закон подержали единогласно, также Сейм принял законопроект, который предусматривает, что служба в Вооруженных силах Украины не будет ограничением для получения гражданства Латвии в порядке натурализации.

Два законопроекта приняли в срочном порядке – в двух чтениях за 20 минут. Изменения в законодательство вступают с 1 марта.

Норма касается профессиональных военных и военнослужащих национальной гвардии Латвии, им, чтобы воевать за Украину, нужно будет прекратить свое членство в вооруженных силах или нацгвардии страны, сообщили в минобороны страны, пишет Delfi.

Великобритания тоже не против, чтобы граждане Соединенного Королевства, если имеют такое желание, воевали на стороне Украины в качестве добровольцев. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала в интервью ВВС 27 февраля. Она подчеркнула, что отправлять своих военных в Украину Великобритания не будет.