Парламент Финляндии одобрил правительственный законопроект о присоединении страны к НАТО. За высказались 184 депутатов, 7 были против, один воздержался, 7 отсутствовали на заседании.

Одновременно парламент отклонил проекты депутата от «Левого союза» Маркуса Мустаярви. Он предлагал уточнить, что страна не станет размещать на своей территории ядерное оружие.

Теперь заявку Финляндии должен утвердить президент Саули Ниинистё. Затем для вступления в Альянс необходимо, чтобы ее ратифицировали все 30 стран НАТО. До сих пор членство не одобрили только Турция и Венгрия. Они же не поддержали заявку Швеции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые парламентарии выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку представители этих стран «распространяют наглую ложь о Венгрии». Кроме того, парламентарии опасаются потенциальной войны между Россией и НАТО. Они ссылаются на ситуацию в Украине и то, что после принятия Финляндии протяженность прямой границы РФ с Альянсом составит более тысячи километров.

Турция готова поддержать заявку Финляндии, однако к Швеции у республики есть несколько претензий. В частности, Анкара обвиняет Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. В январе отношения между странами осложнились из-за акций с сожжением Корана возле турецкого посольства в столице Швеции.

Переговоры Турции с Хельсинки и Стокгольмом по поводу их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта. США и другие страны-члены блока надеются, что Финляндия и Швеция будут формально приняты в альянс уже на саммите НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11 июля.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе совместной конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что задержка ратификации заявок Финляндии и Швеции подрывает доверие к альянсу и ставит под сомнение его политику открытых дверей. Она также выразила надежду, что процедура завершится к саммиту НАТО. (moscowtimes.ru)