Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении учреждение новых орденов и медалей

В Азербайджане учреждаются новые ордена и медали.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей за победу в Отечественной войне.

В законопроекте предусмотрены нижеследующее изменения:

— в статье 1 п. 1.1. после слов «Наивысшая награда Азербайджанской Республики – орден «Гейдар Алиев» добавляются слова – «Орден Победы», «Орден «Карабах»;

— в статье 2 п. 1.2. до слов «медаль «Золотая звезда» добавляются слова «медаль «Герой Отечественной войны», а после слов «медаль «За отвагу» добавляется нижеследующее:

Медаль «Отважный боец»;

Медаль «За отличие в бою»;

Медаль «За освобождение Суговушана»;

Медаль «За освобождение Джабраила»;

Медаль «За освобождение Ходжавенда»;

Медаль «За освобождение Физули»;

Медаль «За освобождение Зангилана»;

Медаль «За освобождение Губадлы»;

Медаль «За освобождение Шуши»;

Медаль «За освобождение Кельбаджара»;

Медаль «За освобождение Агдама»;

Медаль «За освобождение Лачына»;

Медаль «Участник Отечественной войны»;

Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.