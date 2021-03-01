Парижский суд признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы из-за коррупции. Он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок, сообщает BFM.

Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, два из которых условно.

По версии следствия, политик через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по «делу Беттанкур». Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно.

В ходе слушаний Саркози отмахнулся от обвинений, заявив, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.