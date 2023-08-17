В Париже арестовали мужчину, который спрыгнул с Эйфелевой башни с парашютом и приземлился на близлежащем стадионе. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина забрался в 5 утра по местному времени на Эйфелеву башню, высота которой составляет 330 метров. Он был быстро обнаружен охраной, однако сумел добраться до верха башни с рюкзаком, в котором лежал парашют.

Как только он добрался до вершины, то спрыгнул вниз и был арестован. По сообщению полиции, его арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей. Против мужчины были выдвинуты уголовные обвинения.

«Такого рода безответственные действия подвергают опасности людей, работающих на башне или под ней», — говорилось в официальном заявлении.

Открытие Эйфелевой башни 17 августа было немного отложено из-за утреннего инцидента.

Эйфелева башня считается главным туристическим объектом французской столицы. В 2022 году ее посетили 5,9 миллионов туристов. (Газета.Ру)