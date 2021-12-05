Папа Римский Франциск встретился с беженцами из центра временного размещения на греческом острове Лесбос. Остановка на нем стала одним из центральных пунктов программы нынешней апостольской поездки Франциска в Грецию и на Кипр, где ранее он также провел молитву с мигрантами.

«Миграция — проблема всех, это — глобальный кризис, который затрагивает всех», — сказал понтифик. «Печально слышать, что в качестве общих усилий предлагается воздвигать стены. Конечно, понятны все опасения, сложности и опасности. Ощущается усталость и неудовлетворенность, усугубленные экономическим кризисом и пандемией, но, не воздвигая барьеры, можно найти решение проблем и улучшить сосуществование», — подчеркнул он.

В своей речи понтифик отметил, что с пандемией «мы все почувствовали, что находимся в одной лодке». «Мы поняли, что для решения глобальных проблем недостаточно фрагментарных решений. И если удалось с немалыми усилиями организовать вакцинацию планетарного масштаба, хотя остаются большие сложности и неуверенность, и, кажется, начало что-то сдвигаться в борьбе с климатическими изменениями, все остается ужасно в вопросе миграции», — констатировал глава Римско-католической церкви. (ТАСС)