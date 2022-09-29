Папа Римский Франциск способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленными между РФ и Украиной.

Как сообщает La Civiltà Cattolica, об этом Франциск рассказал во время встречи с иезуитами в Казахстане еще 15 сентября, но подробности разговора стали известны только теперь.

«Ко мне приезжали некоторые украинские посланцы… Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. На этот раз мне принесли список из более 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы провести обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными», – рассказал Франциск.

Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины несмотря на критику его некоторых заявлений по этому поводу.

«Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией… Читайте все заявления!»- сказал Папа Римский.

«Идет война, и я считаю, что ошибочно думать, что это ковбойский фильм, где есть хорошие и плохие. И тоже ошибочно считать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет: это мировая война», — высказал мнение понтифик.

По его словам, жертвой этого конфликта является Украина. При этом Папа Римский отметил, что нельзя упрощать причины конфликта, а причины он видит в империализме. (УНИАН)