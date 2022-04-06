Папа Римский Франциск на еженедельной аудиенции в зале Ватикана осудил резню в Буче и поцеловал флаг Украины, который был привезен из этого города, освобожденного от российской оккупации. Он также призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в нашей стране.

«Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, свидетельствуют вместо этого о новых зверствах, как вот резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь которых взывает к небу и умоляет: «Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! Помолимся вместе за это», – цитирует слова Папы Vatican news.

Франциск также развернул флаг Украины, который был привезен из Бучи. «Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами. Давайте поздравим их и помолимся вместе за них», — сказал он.

После этого на сцену вышла группа детей, которые стали рядом с Папой. «Эти дети были вынуждены бежать и прибыть на чужую землю: это один из плодов войны. Давайте не забывать о них, не забывать об украинском народе», — заявил Папа.

Он вручил детям пасхальные сладости, а те подарили ему подарки. (УНИАН)