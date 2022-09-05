Папа Римский Франциск в ближайшее время не сможет посетить Москву и Киев.

Об этом сообщает CNN Portugal.

«Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду была небольшая заминка с восстановлением колена, и врач запретил, сказав: «До Казахстана нельзя ездить», – сказал Папа Франциск.

Речь идет о собрании религиозных лидеров, которое пройдет в середине сентября в Казахстане.

«Но я поддерживаю связь по телефону… Я слежу за (ситуацией) своей болью и своими молитвами. Но ситуация действительно трагична. Ведя диалог, мы продвигаемся вперед», – добавил он.

Понтифик также косвенно обвинил Россию в «вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме» в Украине. (УНИАН)