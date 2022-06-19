Папа Римский Франциск в воскресенье призвал паломников задуматься над тем, что каждый из них делает для помощи украинцам, которые страдают от войны.

С таким призывом понтифик обратился к тем, кто произносил вместе с ним молитву «Ангел Господень», сообщает Укринформ со ссылкой на Vatican news.

В конце молитвенной встречи, собравшей на площади Святого Петра в Ватикане несколько десятков тысяч паломников, Святейший Отец, прежде чем проститься, сказал: «И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце».

Как сообщалось, Папа Римский Франциск по случаю 100 дней после начала широкомасштабной агрессии против Украины призвал к «настоящим переговорам» о прекращении огня и уничтожения городов и сел на востоке Украины.