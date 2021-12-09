Папа Римский Франциск заявил в интервью журналистам, что похоть, хоть и является смертным грехом, не является «самым серьезным». Об этом сообщает New Zealand Herald.

«Грехи плоти — не самые серьезные», — сказал 84-летний понтифик. Среди серьезных грехов он выделил такие, как гордость и ненависть.

Понтифик заявил об этом в контексте новости о скандале в парижской архиепархии, где местному архиепископу Мишелю Опти пришлось отречься от сана из-за слухов о сексуальных связях с женщиной несмотря на обет безбрачия, который обязаны давать все католические священники.

При этом, Опти сообщил, что слухи о сексуальном акте на самом деле беспочвенны, а прямых доказательств того, что инцидент имел место, нет. Тем не менее, Франциск хоть и поддержал Опти, все же принял его отставку, опасаясь удара по репутации Римско-католической церкви.