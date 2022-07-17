Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Это заявление он сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

«Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс, не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог», — отметил понтифик.