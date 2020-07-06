Пандемия в Казахстане: повторение ошибок Азербайджана

Весьма тревожная ситуация с пандемией складывается сейчас в Казахстане. Как сообщают тамошние СМИ, идут антирекорды по заражениям, ежедневно заболевает более тысячи человек. А тут еще на фоне заражения и излечения Нурсултана Назарбаева пошли разговоры, обсуждения в СМИ, что станет со страной в случае его гибели, не начнется ли жестокая схватка за власть между элитами, и не лучше ли было бы ему снова возглавить республику.

Интересно, насколько опасна ситуация с распространением вируса в этой соседней стране, и адекватно ли реагируют на нее власти, достаточные ли меры принимают.

Кроме того, не очень понятно, что стоит за разговорами вокруг Назарбаева. Быть может, Касым-Жомарт Токаев еще не достаточно сильно укрепился в кресле президента, и Назарбаев действительно способен решить вернуться во власть?

На эти вопросы # согласился ответить эксперт из Казахстана Расул Рысмамбетов:

— В начале эпидемии Казахстан был одной из первых стран в регионе, которая ввела жесткий карантин, из-за чего количество зараженных измерялось лишь сотнями, а смертей было несколько десятков. Ранняя и жесткая реакция и благоприятные результаты первого карантина, к сожалению, привели к снижению бдительности. Общество и власти были уверены, что взяли ситуацию под контроль.

Вероятно, ошибкой властей было решение резко расслабить карантинные меры. Отсюда и началось распространение вируса в большом масштабе. Подобный размах застал власти регионов и страны врасплох, поэтому и ввели второй карантин, уже в режиме smart, то есть без тотального закрытия бизнеса и учреждений, чтобы не наносить дальнейший вред экономике. Введение второго карантина многие критиковали и буквально за 2-3 дня руководство Минздрава и правительство в целом внесли ряд поправок, чтобы бизнес легче его перенес.

Думаю, что во время нынешнего, июльского, карантина, власти подготовятся к дальнейшим действиям.

А что до Назарбаева, Нурсултан Абишевич – все же единственный архитектор нынешнего Казахстана на фундаменте советской республики. Все без исключения политические деятели и государственные топ-менеджеры выросли при нем. Касым-Жомарт Кемелевич, принимая бразды правления из рук Назарбаева, неоднократно заявлял о преемственности своего правления.

Поэтому происходящие сейчас политические и экономические изменения – это процесс транзита власти, адаптации системы государства под нового президента. Впрочем, это и адаптация президента Токаева под нынешнюю должность. Касым-Жомарт Кемелевич – полновластный президент страны, без изъятий. Да, вероятнее всего он регулярно консультируется с первым президентом по каким-то стратегическим вопросам. Единственный форс-мажор и очень масштабный, это пандемия, ударившая как по гражданам страны, так и по ее экономике. Но даже такие болезненные для общества события не смогут поменять крупных политических планов. Транзит продолжается, хотя первый год правления Токаева был очень напряженным, обильным на негативные события.

В отношении же реакции элит на происходящие события – все группы влияния одинаково хорошо общаются как с администрацией первого, так и нынешнего президентов, тем более что часто это одни и те же люди.

Конкуренция элит в любой стране вещь специфическая, которую сложно оценивать из-за пределов государства. Главная черта большинства казахстанских групп влияния – договороспособность между собой. Думаю, в этом секрет того, что, будучи девятой крупнейшей страной в мире, населенной лишь 19 млн человек, у нас достаточно стабильная система. Как финансист, я обязан читать обзоры политических рисков в Казахстане, особенно интерпретации американских или российских специалистов. Однако в большинстве это экстраполяции на нас стандартной (generic) американской или российской ситуации, куда просто добавили нефть, верблюдов и конскую колбасу.

Кланы, элитные группы, родоплеменные отношения в наших реалиях играют значительно меньшую роль, чем описывается иностранными обозревателями.