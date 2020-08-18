Пандемия лишила нефтяной фонд Норвегии миллиардов

Государственный пенсионный фонд Норвегии, который пополняется за счет нефтяных доходов, в январе—июне текущего года понес убытки в размере 188 млрд норвежских крон (около 18 млрд евро) на фоне пандемии.

«В первом полугодии 2020 года фонд понес убытки в размере -3,4%, что соответствует 188 млрд крон», — цитирует ТАСС сообщении пресс-службы фонда.

«В период «были большие колебания на рынках акций. Год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, мы продолжаем наблюдать значительную неопределенность», — прокомментировал финансовый результат фонда замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

В настоящее время объем фонда составляет $1 трлн. Весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти вдвое увеличит расходы из него по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре.