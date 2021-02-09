Палестинско-израильские трения: с уходом Трампа начинается иной сценарий

«Международный уголовный суд (МУС), расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Так он отреагировал на решение МУС распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестинская Автономия (ПА).

«Этот трибунал (МУС) был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

По словам израильского премьера, МУС объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов. Он пообещал защищать израильских солдат.

А вот премьер-министр ПА Мохаммад аш-Штайэ назвал это решение МУС «победой жертв израильской агрессии», а министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики призвал МУС начать расследование как можно скорее.

Интересно, как можно оценить происходящее? За этими решениями кроются какие-то другие, дополнительные мотивы международной политической повестки, или напротив – всё объясняется просто? На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Александр Непомнящий, публицист (Израиль):

— Всё достаточно просто, в МУС дожидались смены администрации в Белом доме, поскольку справедливо опасались, что их антиизраильская провокационная деятельность вызовет резкую и негативную реакцию Трампа.

Новую администрацию США там не боятся. Не исключено даже, что полагают возможным получить от неё политическую поддержку, а потому намерены продолжить теперь свою провокационную деятельность против Израиля.

МУС — это политическая, а не юридическая организация, которая согласно собственному же уставу, имеет право заниматься расследованиями лишь на территории стран, признающих её легитимность.

Израиль (как и США) не входит в число стран, признающих право МУС заниматься на его территории расследованиями.

На днях в МУС объявили, что считают администрацию Автономии палестинских арабов, управляющую частью Иудеи и Самарии, а также формально сектором Газа (где в реальности властью является ХАМАС), государством. На этом основании они намерены заняться расследованием в отношении израильтян, живущих в Иудее, Самарии и некоторых районах Иерусалима.

Поскольку администрация Автономии палестинских арабов не является государством с точки зрения международного права, это решение МУС является нарушением их собственного устава.

Можно предположить, что антиизраильская активизация МУС стала частью скоординированных усилий ЕС и новой администрации США по принуждению Израиля к политическим и территориальным уступкам, несовместимым с дальнейшим существованием государства.

Пока трудно сказать насколько далеко всё зайдёт.

Аналитик Украинского института будущего, эксперт по ближневосточному региону Илия Куса:

— Реакция израильских властей на решения МУС закономерна. Нетаньяху использует классический набор аргументов (обвинения в антисемитизме, дискриминации, предубеждениях) для защиты. Это не новая практика.

Для Израиля вероятное решение МУС может иметь серьёзные последствия.

Во-первых, это плохой прецедент для последующих судебных процессов, которые могут появиться, особенно под давлением европейских стран и палестинских лоббистов на Западе.

Во-вторых, Израиль считает тему оккупированных территорий своим внутренним делом, и любые решения внешних сил видятся им как посягательства на национальный суверенитет.

В-третьих, это политический вопрос, так как у Нетаньяху в марте выборы, которые он не может позволить себе проиграть. А решения МУС, в случае успеха, могут показать слабость Нетаньяху как премьера и лидера нации.

Я оцениваю происходящее как лоббистскую войну между израильтянами и палестинцами, попытку части западного сообщества оказать давление на Израиль, используя токсичную и во многом неприятную тему с преступлениями и оккупацией, а также как юридическую борьбу, через которую палестинцы пытаются легитимизировать себя и упрочить свои переговорные позиции с Израилем сейчас, когда к власти в США пришла администрация, готовая и желающая возродить израильско-палестинский диалог, в отличие от администрации Трампа.