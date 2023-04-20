В ходе встречи во вторник премьер-министра Армении Никола Пашиняна с заместителем помощника Госсекретаря США Эрикой Олсон среди прочих обсуждался вопрос о создании международного механизма по диалогу между Баку и Карабахом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Пашинян подчеркнул также важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе, поддержку демократии и реформ в Армении.

То есть, стороны затронули тему, саму возможность которой руководство Азербайджана отметает напрочь. Речь конечно же о создании международного механизма по диалогу между Баку и армянами Карабаха. Как известно, руководство Азербайджана настаивает на том, что это общение может проходить только во внутреннем поле нашей страны, без какого-либо участия иностранных представителей, будь то Запад, Армения или Россия. Правда, последние раунды таких встреч проходили на базе российских миротворцев в Ходжалы и в их непосредственном присутствии. Сейчас в этом общении сторон наступил перерыв, или же оно зашло в тупик после разногласий Баку и армян Карабаха о самих его целях (Азербайджан говорит о реинтеграции, армяне – о решении лишь технических и гуманитарных проблем). Можно ли думать, что США ставят своей целью создание именно международного механизма общения между сепаратистами Карабаха и Баку? Способен ли принести какую-то пользу подобный формат? И почему руководство Азербайджана до сих пор было резко против этого?

Кроме того, выступая в парламенте, Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с признанием территориальной целостности обеих стран на основе карты АрмССР и АзССР. И тут же добавил: «Однако здесь уже начинается самый сложный вопрос – Нагорный Карабах». Что же получается – опять двадцать пять? К чему эта оговорка с его стороны? Он готов признать Карабах частью Азербайджана, но только в качестве автономии? Или, зная, что Баку не пойдет на такое, оттягивает подобным образом подписание мирного соглашения?

На эти вопросы # ответили знакомые с темой политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Давайте попробуем разобраться в мотивации Еревана и Баку по данному вопросу. Позиция Еревана состоит в следующем — после 30 лет кровопролитной войны и зашкаливающем градусе ненависти между двумя народами, крайне опасно передать юрисдикцию, а соответственно ответственность за судьбу армян, проживающих в Карабахе, исключительно азербайджанским властям. Опасно для населения Карабаха. Поэтому, нужны международные механизмы для обеспечения безопасности армян Карабаха. Ну а Армения, как страна, которая несет ответственность за всех армян в мире, не может оставаться в стороне.

До начала войны в Украине армянскую сторону вполне устраивал статус-кво с пребыванием там российских военных. Однако сейчас, когда вероятность ухода РФ с Южного Кавказа, мягко говоря, далека от нулевой, да и у Азербайджана появляется все больше и больше ресурсов влиять на Москву, армянская сторона пытается обеспечить поддержку западных партнеров и прежде всего США и Франции, для того, чтобы создать замену РМК. Ну а первый шаг в этом — международное участие в переговорах.

Позиция Баку тоже очевидна. На протяжении многих лет карабахский вопрос являлся главной системной проблемой Азербайджана. В результате системной политики по возвращению Карабаха под свою юрисдикцию, Азербайджану удалось достичь серьёзного прогресса в этом направлении. Причем прогресс был достигнут не путем переговоров, а военным путем, то есть ценой человеческих жизней. Сейчас у Азербайджана есть все ресурсы для того, чтобы завершить этот процесс, а по сути, победить в войне, которая длится более тридцати лет. Причем ресурсы как военные, так и дипломатические, и экономические. В этих условиях уступать часть своего суверенитета третьей стороне (а модерация ситуации внутри страны кем бы то ни было является уступкой суверенитета) не логично и не будет правильно понято населением Азербайджана.

Что касается статуса автономии, в Баку прекрасно понимают, что в случае предоставления такого статуса при первом же системном кризисе в Азербайджане (а от этого никто не застрахован) данный статус вновь станет фундаментом для требований независимости или присоединения к Армении (миацума).

Какова вероятность того, что азербайджанские власти пойдут на предоставление статуса? Думаю, ответ очевиден – при данных условиях такая вероятность близка к нулевой.

Значит ли это, что ситуация тупиковая? Нет, не значит. Азербайджан вполне может без вмешательства третьих сил развернуто уточнить гарантии прав армянского населения в Карабахе на основании Конституции и других законов страны. Тут можно возразить, какие уж там односторонние гарантии, когда стороны абсолютно не доверяют друг другу. Но на этот вопрос есть два ответа. Первый ответ — никаких, это невозможно, — и это означает продолжение войны. Второй ответ — значит необходимо постепенно, шаг за шагом снижать градус недоверия между сторонами. Базовой точкой отсчета в данном случае может быть заключение мирного договора.

Понятно, что все описанное выше теоретическая конструкция, на практике все гораздо труднее и печальнее. Но другой у меня нет. Проблема в том, что, конечно, конфронтация связана с риском для обеих сторон — для Армении куда большим, а вот фиксация статус-кво на длительный период связана с большими рисками уже для Азербайджана, хотя и для Армении тоже. Так что, имеем то, что имеем.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Никакого международного механизма для переговоров с представителями карабахских армян Баку не допускает. Мы готовы сделать эти переговоры прозрачными. Информировать о них международную общественность, не более.

Ереван может говорить с кем угодно и о чем угодно. В этом вопросе решающим является мнение Азербайджана. Что же касается слов Пашиняна в парламенте о готовности к взаимному признанию территориальной целостности на основе международного права и в границах на конец 1991 года, то он как всегда лукавит, так как снова начинает муссировать вопрос о так называемом Нагорном Карабахе. Ему нужно не на словах, из которых Пашинян привык выворачиваться как уж, а на бумаге, своей подписью под мирным договором закрепить отказ от территориальных претензий к Азербайджану. Затем быть готовым к тому, чтобы прекратить финансирование незаконной сепаратистской хунты и незаконные вооруженные формирования на нашей территории. Есть и другие элементы незаконного вмешательства Еревана на нашей территории, которые должны быть пресечены. Баку продолжает свое давление, чтобы Пашинян и его правительство наконец от слов перешло к делу. По-другому мира между нашими странами не будет.