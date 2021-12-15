Палата представителей США поддержала увеличение предела государственного долга после одобрения в сенате, свидетельствуют результаты голосования.

Увеличение предела госдолга поддержали 220 законодателей, 212 высказались против, теперь документ будет направлен на подпись президенту.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру. Он ограничивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое у демократов — в палате представителей и сенате. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.

В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное — до 3 декабря — увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.

Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.

На пресс-конференции ранее представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что решение о поднятии потолка госдолга не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.(РИА Новости)